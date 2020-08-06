В сети появился трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

В центре ролика — андроид по имени Мать, сыгранный актрисой Амандой Коллин . Эта героиня — одна из двух андроидов, которым поручено растить детей на таинственной планете после того, как Земля была уничтожена. Мать запрограммирована защищать детей, и однажды она сталкивается с неожиданной угрозой со стороны людей.

Ридли Скотт снял первый и второй эпизод сериала, а также выступил шоураннером вместе с Аароном Гузиковски, ранее работавшим над «Пленницами». Всего в дебютном сезоне шоу будет 10 серий. Премьера намечена на 3 сентября.

О том, что Скотт планирует снять свой первый сериал, стало известно осенью 2018 года. А в прошлом году режиссера «Чужого» и «Советника» попросили снять рекламу для Turkish Airlines — получился шестиминтуный триллер «Путешествие».