Режиссер Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой кинотрилогию «Матрица», рассказала в интервью для Netflix Film Club, что фильмы посвящены трансгендерам и гендерной идентичности.

По словам режиссера, киномир не был готов принять оригинальный замысел «Матрицы» во время ее выхода, поэтому создатели рады, что поклонники верно расшифровали метафору истории о Нео.

«Я рада, что люди говорят о «Матрице» через призму трансгендерности. Мне нравится, что эти фильмы оказались близки трансгендерным людям, которые подходят ко мне и говорят о том, как эти фильмы спасли им жизнь», — сказала Вачовски.

Сейчас Лана Вачовски работает над четвертой частью «Матрицы», в которой вновь снимутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в ролях Нео и Тринити. Оператором картины выступит Джон Толл. Кроме того, параллельно к выходу готовится приквел истории.

В прошлом году году фильму «Матрица» исполнилось 20 лет. Проверить, как хорошо вы его помните, можно с помощью теста «Афиши Daily».