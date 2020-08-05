Джеймс Ганн показал логотипы своего «Отряда самоубийц»

Режиссер Джеймс Ганн опубликовал в своем твиттере логотипы своего нового супергеройского (точнее, суперзлодейского) боевика «Отряд самоубийц», в том числе и на русском языке. Картина выйдет в 2021 году.

В российском прокате фильм, судя по твиту, получит название «Отряд самоубийц: Миссия навылет», вероятно, чтобы зрители не перепутали его с оригинальным «Отрядом самоубийц» 2016 года, перезапуском которого и станет картина Джеймса Ганна (он также продолжает работу над третьей частью «Стражей Галактики»). В сентябре стал известен актерский состав фильма.