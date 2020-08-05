Губернатор Беглов посетил бар Spontan, который может закрыться из‑за закона о «наливайках»

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил бар Spontan площадью 23 квадратных метра — он может закрыться из‑за нового закона о «наливайках», подписанного самим Бегловым. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул 78», освещающий деятельность главы города.

Беглов выпил в баре сок и пригласил владельца заведения на встречу в Смольный, на которой тот сможет объяснить разницу между «наливайками» и «нормальными» барами. «Вы должны подготовить свои предложения, объяснить, чем вы от них отличаетесь, потому что «наливайки» — это действительно проблема в спальных районах, жители города жалуются», — сказал губернатор.

Телеграм-канал «Ротонда» отмечает, что Беглов пришел в бар после общественного резонанса из‑за закона. По информации «Ротонды», в Законодательном собрании обсуждают возможную отмену закона.

Ранее губернатор уже назвал закон о «наливайках» «поспешностью отдельных депутатов» и обещал, что в закон внесут изменения.

Формально закон направлен против так называемых «наливаек», но ставит под запрет существование более сотни авторских баров Петербурга. Среди них «Терминал», Redrum, Bukowski, «Хроники», «Стирка 40°» и многие другие. «Афиша Daily» разговаривала с владельцами и сотрудниками петербургских баров, оказавшихся на грани закрытия.