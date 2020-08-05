Ефремов не признал вину в ДТП, «Кинотавр» объявил программу и другие новости дня

В порту Бейрута взорвалась селитра, принадлежавшая российскому бизнесмену и конфискованная в 2014 году. Посмотреть, как выглядит из космоса разрушенный порт, можно здесь.

В России за сутки выявили 5204 случая коронавируса. Всего в стране зафиксировано 866 627 заболевших.

Актер Михаил Ефремов не признал в суде вину в смертельном ДТП. «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал он.

Следствие выяснило, что погибший рэпер Энди Картрайт не употреблял наркотики в последние годы. Его супруга, которую обвиняют в убийстве Картрайта, утверждала, что рэпер умер от передозировки.

В Москве задержали проректора МГУ и соучредителя компании «Инвест-альянс» Алексея Гришина. Его подозревают в преднамеренном банкротстве.

Следственный комитет начал проверку после того, как экс-сотрудников «МБХ медиа» Сергея Простакова и Андрея Золотова обвинили в групповом изнасиловании. По результатам проверки могут возбудить уголовное дело, сообщил телеграм-канал Baza.

В Москве обокрали дом Олега Тинькова. Грабитель вынес из коттеджа в Никольском тупике имущества на сумму около миллиона рублей.

«Кинотавр» объявил конкурсную программу 2020 года. В нее вошли 13 картин, причем 6 из них сняты женщинами-режиссерами.

Экс-участник The Beatles Пол Маккартни раскрыл причину распада легендарного коллектива. Группа распалась из‑за «семейной ссоры», а сам Маккартни долгое время винил себя в этом.

Энтузиасты заменили все волшебные палочки в первом «Гарри Поттере» на огнестрельное оружие. Получилось страшновато: Гермиона, например, теперь убивает Невилла выстрелом в голову, а Хагрид стреляет в Дадли. Таким образом создатели фильма рассчитывают привлечь внимание к проблеме использования оружия.

Дуа Липа выпустит сборник ремиксов на свои треки от Мадонны, Гвен Стефани и Марка Ронсона. «Club Future Nostalgia: The Remix Album» появится 21 августа.

Netflix опубликовал трейлер сериала «Рэтчед» — приквела фильма «Пролетая над гнездом кукушки». В центре сюжета — медсестра Милдред Рэтчед, портившая жизнь МакМефри. В главной роли — Сара Полсон.