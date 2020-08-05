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В Москве открыли ресторан с роботом-поваром

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:37

Cеть «Много лосося» открыла в Москве ресторан с роботом-поваром. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на слова основателя компании New Kitchen Family.

Робот будет готовить поке (холодное блюдо из риса, красной рыбы и овощей. — Прим. ред.) — самое популярное блюдо в меню ресторанов сети, на которое приходится почти половина всех заказов.

Как уточняет издание, механического повара создал российский производитель — компания Bowlton, предоставившая его New Kitchen Family по подписке. Bowlton, по словам основателя компании Павла Швеца, будет получать процент от каждого проданного в ресторане блюда.

Ингредиенты для поке будут находиться в матрице-холодильнике, смонтированной рядом с роботом. Заказ нужно будет оформить через электронное меню на планшете или через смартфон. Робот выполнит заказ за одну-две минуты. Отмечается, что стоимость блюда, приготовленного роботом, будет даже ниже, чем у аналогичного кушанья, сделанного «обычным» поваром: 490 руб. вместо 520 руб.

По мнению исполнительного директора компании Restcon Андрея Петракова, использование робота — это хороший способ выделиться на рынке, а многие сегодня вообще не хотят разговаривать с персоналом.

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