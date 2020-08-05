Тим Хайдекер из «Шоу Тима и Эрика» на Adult Swim выпустит музыкальный альбом «Fear of Death»

Актер, режиссер и продюсер Тим Хайдекер выпустил клип на песню «Fear of Death» со своего грядущего инди-рок-альбома, который называется так же — «Fear of Death» — и выйдет 25 сентября.

«Я и не думал, что на этом альбоме будет столько всего о смерти, когда начинал работать над ним. Стоило мне посмотреть на него со стороны и услышать, о чем же я там пою, как вдруг пришло озарение — да я взрослый мужчина среднего возраста, и мое подсознание кричит: «Ты стареешь, чувак! Ты не будешь жить вечно! А ну положь этот чертов чизбургер!» — признался сам Тим Хайдекер.

Тим Хайдекер наиболее известен благодаря популярному в США сюрреалистичному «Клевому шоу Тима и Эрика (Отличная работа!)» и другим многочисленным проектам, не уступающим этой программе в безумии. Учитывая, что все проекты Хайдекера так или иначе оказывались пародийными, не исключено: этот альбом — очередная шутка.