Рэпер Machine Gun Kelly выпустил клип на поп-панк-песню «Concert for Aliens», записанную вместе с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером. Это трек с грядущего альбома Machine Gun Kelly «Tickets to My Downfall».

Колсон (настоящее имя рэпера) и Трэвис в анимационном клипе сбегают от пытающихся похитить их инопланетян, угоняют летающую тарелку и терпят крушение на другой планете, где и устраивают концерт для местных жителей.