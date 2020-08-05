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Вид на порт Бейрута из космоса до и после взрыва. Фото

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:45

Роскосмос в соцсетях выставил вид из космоса на порт Бейрута, где вчера прогремел колоссальный взрыв, унесший более сотни жизней. Фотографии опубликовали в соцсетях.

Фотографии показывают порт города до взрыва (4 ноября 2019 года) и после катастрофы — второй снимок сделан 5 августа 2020 года. На фото видно, что на месте взрыва образовалась громадная воронка, заполнившаяся водой.

Снимок был сделан с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», уточняется в соцсетях Роскосмоса.

© Роскосмос

Свою фотографию бейрутского порта до и после взрыва в твиттере также опубликовала компания ImageSat.

4 августа в морском порту Бейрута произошел мощный взрыв. Ему предшествовал еще один взрыв меньшей мощности, который очевидцы приняли за пожар. По предварительным данным, на портовом складе взорвалась аммиачная селитра — она используется как активный компонент взрывчатых веществ. Посмотреть, как выглядит Бейрут сейчас, можно в фотоподборке «Афиши Daily».

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