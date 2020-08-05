Вид на порт Бейрута из космоса до и после взрыва. Фото

Роскосмос в соцсетях выставил вид из космоса на порт Бейрута, где вчера прогремел колоссальный взрыв, унесший более сотни жизней. Фотографии опубликовали в соцсетях.

Фотографии показывают порт города до взрыва (4 ноября 2019 года) и после катастрофы — второй снимок сделан 5 августа 2020 года. На фото видно, что на месте взрыва образовалась громадная воронка, заполнившаяся водой.

Снимок был сделан с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», уточняется в соцсетях Роскосмоса.