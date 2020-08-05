Дуа Липа выпустит сборник ремиксов на свои треки от Мадонны, Гвен Стефани и Марка Ронсона

Британская певица с косовскими корнями Дуа Липа анонсировала на 21 августа выход своего сборника ремиксов «Club Future Nostalgia: The Remix Album», в записи которого приняли участие Мадонна, Гвен Стефани, Марк Ронсон и другие звезды.
«Все треки с «Future Nostalgia» замиксованы вашими любимчиками, а еще много, много, много сюрпризов! Скоро увидимся», — написала Дуа Липа в инстаграме.
Альбома «Future Nostalgia», ремиксы на треки с которого и войдут в новый сборник, вышел в марте. По этому случаю «Афиша Daily» составила гид по творчеству певицы, чей первый альбом стал самым прослушиваемым релизом на Spotify, записанным женщиной, за всю историю его существования. Год назад Дуа Липа стала лауреатом «Грэмми» в номинации «Новый артист».