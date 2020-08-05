Дуа Липа выпустит сборник ремиксов на свои треки от Мадонны, Гвен Стефани и Марка Ронсона

Британская певица с косовскими корнями Дуа Липа анонсировала на 21 августа выход своего сборника ремиксов «Club Future Nostalgia: The Remix Album», в записи которого приняли участие Мадонна, Гвен Стефани, Марк Ронсон и другие звезды.

«Все треки с «Future Nostalgia» замиксованы вашими любимчиками, а еще много, много, много сюрпризов! Скоро увидимся», — написала Дуа Липа в инстаграме.