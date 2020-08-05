Преподаватель ВШЭ Виктор Горбатов, рассказавший о «списке неблагонадежных», сообщил об увольнении

Старший преподаватель Школы философии НИУ ВШЭ Виктор Горбатов сообщил о том, что его уволили из учебного заведения, — он оставит должность с 1 сентября. Об этом Горбатов написал у себя в фейсбуке.

«Официального объяснения от руководства пока не получил, но и так все понятно. <…> За последнее время руководство ВШЭ оказалось не очень довольно мною, и это взаимно. Надеюсь, то общественное внимание, которое я стремился привлечь к происходящему в стенах университета, помогло хоть кому‑то. Бояться и молчать никогда не было для меня подходящим способом решения проблем», — написал он.

Ранее Горбатов рассказал студенческому изданию Doxa, что в Высшей школе экономики под сокращения попадут оппозиционно настроенные преподаватели, среди них — те, кто подписал письма в поддержку политзаключенных и профессора Гасана Гусейнова (его ВШЭ обвинила в нанесении репутационного ущерба за пост о русском языке, в котором он использовал по отношению к нему такие эпитеты, как «убогий» и «клоачный». — Прим. ред.).

Коллеги сказали Горбатову, что он также внесен в список «неблагонадежных» сотрудников, которые попадут под сокращения. Руководство ВШЭ при этом отрицает какие‑либо черные списки преподавателей.

Всего, по словам Горбатова, под сокращения должны были попасть 22 преподавателя Высшей школы экономики. «Афиша Daily» узнала, что думают об увольнениях студенты ВШЭ.