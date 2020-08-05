В Москве обокрали дом Олега Тинькова. Грабитель вынес из коттеджа имущество на сумму порядка миллиона рублей, пишет ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе московского ГУ МВД, неизвестный взломал два сейфа. В полицию поступило сообщение о краже по адресу Никольский тупик, 2, — этот адрес, по словам источника в правоохранительных органах, принадлежит бизнесмену Олегу Тинькову и его жене Рине Восман, которые находятся за границей.

Уточняется, что злоумышленник проник в дом, «отжав стеклопакеты». Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже.

Тиньков в настоящее время лечится от лейкемии за границей. В конце июля он объявил о создании фонда для борьбы с раком крови, которым будет заниматься его супруга. Фонд будет популяризовать донорство костного мозга и «пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии». Прочитать об этом можно здесь.