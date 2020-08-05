В Москве задержали проректора МГУ по делу о преднамеренном банкротстве

В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источнику в правоохранительных органах, Гришина задержали в рамках уголовного дела по статье о преднамеренном банкротстве. Уточняется, что Гришина, который также был соучредителем компании «Инвест-альянс», задержали и доставили в Саранск для проведения следственных мероприятий.

В задержании Гришина участвовало спецподразделение Росгвардии. Следствие намерено обратиться в суд для избрания ему меры пресечения. В рабочем кабинете и московской квартире Гришина провели обыски.

«Среди изъятого — денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — рассказали в СК.

По данным СК, к январю 2018 года у компании «СДС-Управление строительства», которая входит в «Инвест-альянс», появилась кредиторская задолженность более 180 млн рублей. «С целью преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии», — отмечает ТАСС.

Арбитражный суд Мордовии признал «СДС-Управление строительства» банкротом, в связи с чем кредиторам компании причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей, уточняет издание.