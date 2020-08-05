Энтузиасты заменили волшебные палочки в «Гарри Поттере» на огнестрел. Получилось страшновато

Волшебная палочка — неотъемлемый атрибут франшизы «Гарри Поттер». Впрочем, создатели фанатской переделки «Философского камня» под названием «Гарри Поттер и смертельное оружие» («Harry Potter and the Deathly Weapons»), кажется, считают иначе.

В их версии культового фильма все волшебные палочки заменены на огнестрельное оружие. Посмотреть картину можно на сайте фильма, также вышел трейлер. В фильме Гермиона убивает Невилла выстрелом в голову, Оливер Вуд погибает во время квиддича, а Хагрид стреляет в Дадли во время первой встречи с Гарри.

Создатели отмечают, что сегодня огнестрельное оружие «прославляется» благодаря СМИ и кинематографу. «Нам кажется крутым, когда достают пистолет и разряжают целую обойму или перезаряжают оружие в слоу-мо. Но в конце концов, сексуально это или нет, пистолет — это орудие, предназначенное для убийства. У него одна цель — убийство», — говорят они на официальном сайте.