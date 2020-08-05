Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет онлайн

Красноярскую ярмарку книжной культуры (КРЯКК) проведут в этом году в онлайн-формате. Такое решение принял Фонд Михаила Прохорова, который организует мероприятие.

Представители ярмарки заявили в фейсбуке, что хотят исключить любые риски для жителей Красноярского края, а эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает быть нестабильной.

XIV Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет 4 и 5 ноября 2020 года. Ее центральной темой станет новая этика, а в программу войдут круглые столы, лекции и презентации новых изданий.

«В фокусе программы и вопросы феминистского движения о безопасности и свободе, преимущества и опасности цифровой этики, а также процесс, в котором целые пласты культуры прошлого могут оказаться несоответствующими новой этике по законам современности», — сообщается в пресс-релизе ярмарки.

Издательства могут подать заявку на участие в выставке до 15 сентября. Почитать подробно о КРЯКК можно в фейсбуке, «ВКонтакте» и инстаграме Фонда Михаила Прохорова.