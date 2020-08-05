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«Сбермаркет» заберет на утилизацию пластиковые пакеты при заказе продуктов

Семён Гудошников
Сегодня в 14:23

Сервис онлайн-доставки продуктов «Сбермаркет» начал предлагать услугу по утилизации пластиковых пакетов. На первом этапе проект стартует на территории Москвы и Московской области, рассказали «Афише Daily» представители компании.

Клиенты смогут вернуть пластиковые пакеты, в которых курьер принесет заказ. Затем эти пакеты отправят на переработку в специальные точки в магазинах Metro. Услугу решили ввести после частых обращений клиентов, которые хотели вернуть пластиковые пакеты.

Директор отдела коммуникаций компании Metro Анна Щепилова сказала, что программа по отказу от пластиковых пакетов действует во всех торговых центрах сети — у касс в магазинах Metro можно найти альтернативные многоразовые упаковки для покупок.

Многие компании отказываются от пластиковых пакетов в пользу альтернатив. Так, например, поступили в Uniqlo, «Азбуке вкуса» и Lavkalavka. Однако экологическая польза перехода от пластиковых пакетов к бумажным остается под вопросом. Согласно исследованию «Яндекс.Лавки» и «Экотехнологий», бумажные пакеты еще сильнее вредят окружающей среде, чем пластиковые.

Тем не менее многие страны постепенно отказываются от пластика. Страны Евросоюза, к примеру, запретят продажу пластиковой посуды, трубочек и некоторых других предметов из пластика в 2021 году. Аналогичные меры введет и Беларусь. В США запрет на пластиковые пакеты действует в Нью-Йорке, Калифорнии, Филадельфии и на Гавайях, в России от пластика отказываться пока не спешат. Однако в Госдуме уже звучали предложения о полном запрете пластиковых пакетов к 2025 году, а большинство россиян готовы к таким переменам.

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