«Теремок» отказался от блюд из растительного мяса. Из‑за кризиса они стали слишком дорогими

Сеть фастфуд-ресторанов «Теремок» убрала из меню блюда на основе растительного мяса Beyond Meat — они оказались слишком дорогими для рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя сети Михаила Гончарова.

Из‑за падения курса рубля продукты Beyond Meat из растительного белка, имитирующего мясо, заметно подорожали (сама компания работает в США), и стоимость блина «#Немясо» в меню «Теремка» выросла с 399 до 450 рублей, поэтому от него решили отказаться.

Тем не менее в России все еще можно попробовать растительное мясо Beyond Meat — в ресторанах холдинга White Rabbit, T.G.I. Friday’s, пиццериях Pizza Hut и некоторых других заведениях. Также с прошлого ноября купить продукцию Beyond Meat можно в сети магазинов «Азбука вкуса», а с этого июля — в магазинах «Перекресток».

«Афиша Daily» дважды рассказывала о том, как изготавливают искусственное мясо и где его можно попробовать: в 2016 году (подробно) и в прошлом августе (не так подробно).