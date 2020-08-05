На Смольной улице в Москве положили новый асфальт. И сняли его через неделю

На Смольной улице в Москве рабочие начали снимать асфальт, который был уложен около недели назад. Видео работ опубликовал телеграм-канал «Москва сейчас».

На записи видно, как оранжевый трактор начинает дробить идеально ровное покрытие. По информации канала, в прошлый раз покрытие снимали всего пару недель назад, а закончили работы по укладке нового на прошлой неделе.

Замена недавно уложенного асфальта или тротуарной плитки — частое явление для Москвы. К примеру, в апреле у станции метро «Чистые пруды» начали перекладывать плитку, уложенную год назад.

В сентябре 2019-го местные чиновники попытались объяснить этот необычный феномен. По их словам, плитку приходится перекладывать из‑за ошибок недобросовестных подрядчиков, а асфальт менять — чтобы обеспечить транспортную безопасность на важных дорогах и магистралях.

Является ли Смольная улица в представлении чиновников важной магистралью или в ходе прошлых работ на ней был допущен брак, не уточняется.