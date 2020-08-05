IVI и «Флакон» откроют драйв-ин-кинотеатр в Москве

Онлайн-кинотеатр IVI и дизайн-завод «Флакон» откроют 7 августа драйв-ин-кинотеатр «Кинофлакон IVI». Посетить сеансы в нем смогут как зрители на машинах, так и посетители без них, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

«Кинофлакон IVI» займет площадь всей задней парковки дизайн-завода, специально для показов на ней установили большой экран — 16×7 метров. Зрителей без авто рассадят в шезлонги в самых первых рядах, им будет доступен бар с диванами и балкон с зонтами от непогоды. В холодные и пасмурные дни гости смогут воспользоваться дождевиками и пледами.

Зал «Кинофлакона IVI» рассчитан на 210 человек. Звук будет передаваться по специальной FM-волне, на которую гостю нужно будет настроиться из собственного автомобиля; зрителям без авто выдадут беспроводные наушники.

Программу фильмов для площадки составляла кинокритик Алиса Таежная. Кинотеатр откроется премьерой документальной картины «Banksy: расцвет нелегального искусства», широкий прокат которой начнется 20 августа. Также в кинотеатре покажут фильмы «Патерсон», «Конформист», «Мамочка», «Портрет девушки в огне», «Дом, который построил Джек», «Аритмия» и многие другие.

Для «Кинофлакона IVI» составили две специальные программы: «Полночь», в которую вошли классические и новейшие триллеры и хорроры для ночных показов, а также «Лето любви», во время которого покажут романтические фильмы об отношениях, страсти и соблазне. Сеансы будут проходить по вечерам: первый начнется в 21.00, а последний в полночь. Работать кинотеатр будет до конца октября. В нем будут устраивать и музыкальные события, которые объявят позже.

Фестивальные показы и премьеры будут анонсированы дополнительно на сайте «Кинофлакона IVI». Узнать актуальное расписание и купить билеты можно здесь.