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Адвокат: слежка за Иваном Сафроновым велась как минимум с осени 2019 года

Семён Гудошников
Сегодня в 11:51

Российская разведка следила за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката журналиста, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

В обвинении Сафронова присутствуют два сообщения от органов внешней разведки: одно от сентября 2019-го, другое от марта 2020-го. Согласно ним, Сафронов встречался с сотрудником чешской разведки, имеющим специальную подготовку.

«Если спецслужбы так давно знали о некоей противоправной деятельности Сафронова и следили за ним, то почему его задержали только сейчас? Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов», — сказал адвокат. Он также добавил, что в обвинении не конкретизируется ни личность агента, ни информация, которую Сафронов ему якобы передал.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).

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