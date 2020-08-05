В России возобновили ж/д сообщение с Калининградом

Между Калининградом и другими городами России возобновили железнодорожное сообщение. Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Также иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для краткосрочных командировок. Им смогут воспользоваться обладатели дипломатического или служебного паспорта из стран, с которыми есть соглашения о безвизовых поездках.

Железнодорожное сообщение с Калининградом было прекращено 6 апреля из‑за коронавируса. С 1 июля появились маршруты из Москвы и Петербурга, но ими могли пользоваться только те, у кого есть регистрация в Калининграде.