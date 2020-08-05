Нил Янг подал в суд на предвыборную кампанию Дональда Трампа за использование его музыки

Канадский музыкант Нил Янг судится с предвыборной кампанией Дональда Трампа за незаконное использование его музыки, сообщает The Hollywood Reporter.

Певец подчеркивает, что не хочет проявить неуважение к мнению и правам американцев, которые могут поддерживать своего кандидата. Он просто против использования своей музыки в кампании, в основе которой лежит невежество и ненависть.

В частности, Нил Янг судится с Трампом из‑за его предвыборного ралли в Тулсе 20 июня, во время которого были использованы две песни артиста — «Rockin' in the Free World» и «Devil's Sidewalk». Певец требует лишить Трампа права включать его песни и компенсировать убытки.

Янг уже думал судиться с Трампом за использование своей музыки в предвыборной президентской кампании 2016 года. Однако тогда Трамп получил лицензии на песни Янга от американского общества композиторов авторов и издателей (ASCAP) и компании по музыкальным авторским правам BMI. Сейчас организации позволили музыкантам исключать свои композиции из тех, которые можно использовать во время предвыборных кампаний.