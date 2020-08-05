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За время пандемии мошенники создали десятки сайтов-клонов «Яндекс.Еды» и Delivery Club

Семён Гудошников
Сегодня в 9:08

За последние четыре месяца мошенники создали десятки копий популярных сайтов доставки еды и электроники. Только у Delivery Club появилось 86 клонов, у «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды» — не менее 30. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Infosecurity a Softline Company.

Эксперты компании выявили с начала года более 200 мошеннических сайтов, причем пик их создания пришелся на апрель. Кроме сайтов с едой есть среди клонов и фейковые интернет-магазины электроники, к примеру, Samsung и «Ситилинк».

Как отмечает «Коммерсант», такие сайты полностью копируют реальные — на них есть каталог с сотнями позиций, возможность заказать блюда или выбрать ресторан, ввести адрес доставки и оплатить заказ банковской картой.

На одном из фейковых Delivery Club после ввода данных карты предлагается ввести код из СМС. По предположению телеграм-канала In4security, это может говорить о том, что мошенник в этот момент привязывает свой номер к мобильному банку жертвы.

Начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд заявил, что в феврале было зарегистрировано 53 домена со словом delivery, а в апреле — уже 288. По его мнению, это значит, что на сером рынке появилась программа, которая может достоверно скопировать внешний вид и наполнение сайта. Дрозд отметил, что фишинговые сайты живут два-три дня — до первых жалоб правообладателей, — а потому важно, чтобы с ними боролись сами компании.

Во «ВкусВилле», «Ситилинке» и «Яндекс.Еде» заявили, что отслеживают и блокируют подобные сайты (через регистраторов домена, центры реагирования или суды). В «Яндекс.Еде» и «Сбермаркете» всплеска фишинговых сайтов во время пандемии не заметили, в Delivery Club не ответили на запрос.

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