Крис Хемсворт снимется в документальном фильме об акулах

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в блокбастерах Marvel, снимется в документальном фильме «Shark Beach» для телеканала National Geographic. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, Хемсворт вместе с серферами, морскими биологами и зоозащитниками выяснит, почему за последнее время участились случаи нападения акул на людей.

«Большую часть своей жизни я провел около океана, живя с акулами практически бок о бок. Но последнее время многих беспокоит их чрезмерная активность. Очень важно, чтобы мы уважали акул. Наши океаны зависят от этих суперхищников, так как они важны для биоразнообразия экосистемы. Мы также должны научиться защищать себя. Это и есть моя главная цель в Shark Beach», — рассказал актер.

Предположительно, Хемсворт будет погружаться в море с разными видами акул и изучать их повадки. Также актер продемонстрирует в фильме технологии, предназначенные для защиты людей и животных. Премьера документальной картины запланирована на 2021 год, она состоится на ежегодном фестивале SharkFest.