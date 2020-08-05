перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Крис Хемсворт снимется в документальном фильме об акулах 3:55
Walt Disney Studios/YouTube Премьера фильма «Мулан» пройдет в сентябре на Disney+
Премьера фильма «Мулан» пройдет в сентябре на Disney+ 3:06
В сети появился фрагмент фильма «Сделано в Италии» с Лиамом Нисоном 2:18
Google Play Music перестанет работать в октябре. Его заменит YouTube Music 1:41
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки» 0:57
Писательница Стефани Майер написала роман «Солнце полуночи». В нем Эдвард Каллен рассказывает о себе 0:34
paleospec/Instagram Палеонтологи впервые диагностировали у динозавра рак
Палеонтологи впервые диагностировали у динозавра рак 0:02
Экипаж Crew Dragon разыгрывал людей по телефону из космоса Вчера в 22:53
В Бейруте произошел мощный взрыв. Пострадали сотни человек Вчера в 21:28
Участников The Killers обвинили в сексуальном преступлении. Расследование опровергло эти обвинения Вчера в 21:13
В России девушка впервые стала машинистом локомотива Вчера в 20:53
Amazon Prime Video/YouTube Новые герои и преступники в трейлере второго сезона «Пацанов»
Новые герои и преступники в трейлере второго сезона «Пацанов» Вчера в 20:47
Данные миллиона россиян продают в сети, Стивен Кинг выпустит книгу и другие новости дня Вчера в 20:33 Дайджест
TikTok-блогер Оля Тыква пожаловалась на угрозы в свой адрес Вчера в 20:28
Физики выяснили, как заварить вкусный чай на воде, разогретой в микроволновке Вчера в 20:21
На ликвидацию последствий аварии в Норильске уйдет пять лет Вчера в 19:57
Иван Голунов/Facebook Адвокат Голунова: заказчиков дела все еще ищут, предварительное расследование не закончилось
Адвокат Голунова: заказчиков дела все еще ищут, предварительное расследование не закончилось Вчера в 19:13
Посещаемость кинотеатров после карантина упала на 90% Вчера в 18:54
В Петербурге художницу задержали за участие в «вульва-балете» в поддержку Юлии Цветковой Вчера в 18:23
Казанское суворовское училище уволило тренера «ЧГК» после обвинений в домогательствах к подросткам Вчера в 18:11
Отключить рекламу

Крис Хемсворт снимется в документальном фильме об акулах

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:55

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в блокбастерах Marvel, снимется в документальном фильме «Shark Beach» для телеканала National Geographic. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, Хемсворт вместе с серферами, морскими биологами и зоозащитниками выяснит, почему за последнее время участились случаи нападения акул на людей.

«Большую часть своей жизни я провел около океана, живя с акулами практически бок о бок. Но последнее время многих беспокоит их чрезмерная активность. Очень важно, чтобы мы уважали акул. Наши океаны зависят от этих суперхищников, так как они важны для биоразнообразия экосистемы. Мы также должны научиться защищать себя. Это и есть моя главная цель в Shark Beach», — рассказал актер.

Предположительно, Хемсворт будет погружаться в море с разными видами акул и изучать их повадки. Также актер продемонстрирует в фильме технологии, предназначенные для защиты людей и животных. Премьера документальной картины запланирована на 2021 год, она состоится на ежегодном фестивале SharkFest.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
живопись
Юрий Анненков. Революция за дверью
Уникальная выставка, собранная по крупицам

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
Люди
Крис Хемсворт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить