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Писательница Стефани Майер написала роман «Солнце полуночи». В нем Эдвард Каллен рассказывает о себе

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:34

Американская писательница Стефани Майер, ставшая известной благодаря саге «Сумерки», выпустила роман «Солнце полуночи», сообщает The Guardian.

Книга рассказывает историю вампира Эдварда Каллена от его имени. По информации издания, работа над романом началась еще 12 лет назад, но была приостановлена на много лет, когда в сеть просочилась часть рукописи.

В мае 2020 года Майер наконец объявила, что опубликует книгу. Только в США вышли уже миллион экземпляров в твердом переплете. Еще 300 тысяч книг ожидают продать в Великобритании.

«Эта книга всегда имела большое значение. Несколько лет назад поклонники смогли прочитать часть глав и познакомиться с изданием, но все это время они хотели большего. Теперь спустя более десяти лет после утечки, они наконец-то узнают полную историю Эдварда», — рассказал издатель Джеймс Гарбатт.

Флорентина Мартин из британской сети по продаже книг отметила, что роман сразу же стал бестселлером. По ее мнению, это произошло во многом потому, что Майер оказала «долгосрочное влияние» на целое поколение читателей.

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