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Экипаж Crew Dragon разыгрывал людей по телефону из космоса

Юлия Онодэра
Вчера в 22:53

Американские астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен, совершившие полет на Crew Dragon, разыгрывали людей по спутниковому телефону во время своего пребывания в космосе. Об этом они рассказали на пресс-конференции после возвращения на Землю.

Исследователи звонили на номера, которые знали наизусть, в течение пяти часов и придумывали различные розыгрыши: например, они попытались заказать пиццу с доставкой на спасательный корабль SpaceX GO Navogator, который забирал астронавтов из воды.

«Мы пять часов покачивались на космическом корабле и пытались разыграть любого, кто придет нам в голову, с помощью спутникового телефона. Это, кстати, было весело. Надеюсь, что счета за телефон отправят не нам, а Илону Маску», — сказал Дуглас Харли.

Космический корабль CrewDragon успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции два дня назад.

Корабль Crew Dragon вышел на орбиту и пристыковался к МКС 31 мая — это первый случай в истории человечества, когда космонавтов в космос отправила частная компания.

«Батут работает» — ответил тогда основатель SpaceX Илон Маск на твит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина из 2014 года, издевательски предложившего США использовать батуты, чтобы отправлять своих космонавтов к МКС (с 2011 года после закрытия программы Space Shuttle и до мая 2020-го США отправляли своих космонавтов на МКС только в российских «Союзах»).

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