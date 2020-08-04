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Участников The Killers обвинили в сексуальном преступлении. Расследование опровергло эти обвинения

Илья Голубев
Сегодня в 21:13

Расследование не подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах в адрес американской рок-группы The Killers, сообщает издание NME.

Расследование началось после того, как звукооператор Шез Шерри в своем твиттере поделилась историей об абьюзе за кулисами. По словам Шерри, она работала с The Killers во время их американского тура в 2009 году. На концерте группы в городе Милуоки она якобы наблюдала, как трое человек (кто‑то из участников группы и членов их команды, конкретных имен Шерри не называет) изнасиловали в гримерке пьяную девушку из гостевого списка.

«Той ночью я плакала у себя в кровати. Я должна была покинуть тур. Я должна была заступиться за ту женщину. Я должна была защитить ее. Я должна была выйти из автобуса и поднять ее с пола в душе, найти ее белье и узнать, в порядке ли она. Я должна была узнать ее имя. Я должна была сделать что‑то. Я должна была сказать что‑то», — написала она в твиттере, а также обвинила некоторых членов команды в сексизме.

Группа незамедлительно провела расследование, в результате которого выяснилось, что в заявлении Шерри есть некоторые несостыковки: она, например, постоянно упоминает гримерку А, хотя они были именными, а не обозначенными в алфавитном порядке. Также, по заявлению юристов группы, они поговорили и с членами команды тура и с предполагаемой жертвой — та отрицает факт насилия.

После этого Шерри написала в твиттере, что, с одной стороны, рада оперативному и серьезному подходу к расследованию ее слов, а также тому, что женщину удалось найти и с ней все в порядке. С другой стороны, Шерри продолжает утверждать, что говорила правду.

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