В России девушка впервые стала машинистом локомотива

Девушка впервые в России получила профессию машиниста локомотива, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт Российских железных дорог.

21-летняя Софья Дорофеева с отличием закончила Московский колледж железнодорожного и городского транспорта. Девушка обучалась в течение двух лет.

В программу входили теоретические и практические занятия, в том числе правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство подвижного состава, а также отработка навыков вождения поездов на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста.

По закону женщины смогут работать машинистами только с 2021 года. При этом для того, чтобы претендовать на должность машиниста, им будет необходимо не меньше трех лет отработать помощником.