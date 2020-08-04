Новые герои и преступники в трейлере второго сезона «Пацанов»

Первые три серии продолжения шоу выйдут сразу, а следующие пять — по обычному в таких случаях графику, раз в неделю. Также создатели сериала выпустят короткометражный фильм «Бутчер» об одном из главных персонажей «Пацанов» Билли Бутчере.

Первый сезон стартовал в прошлом июле (рецензию Станислава Зельвенского на него вы можете прочитать здесь). Продюсером шоу выступил автор оригинального комикса «Пацаны» («The Boys») Гарт Эннис (работал над «Проповедником»), сценарий написал сам Крипке. Роли в сериале исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Саймон Пегг и другие.

Бюджет второго сезона выше, чем у первого, а снимали его на один месяц дольше, но эти деньги и время были потрачены не столько на новые спецэффекты и масштабные экшен-сцены, сколько на проработку персонажей и мира, в котором они живут.