Данные миллиона россиян продают в сети, Стивен Кинг выпустит книгу и другие новости дня

В России за сутки выявили 5159 новых пациентов с COVID-19, с начала пандемии в стране уже 861 423 человек заразились коронавирусом. Во всем мире число заражений перевалило за 18 млн, Россия находится на четвертом месте по этому показателю, лидерами остаются США, Бразилия и Индия.

В Москве во время пандемии за нарушение масочного режима в общественном транспорте были оштрафованы 42 тыс. человек на общую сумму 210 млн рублей. Полицейские стараются объяснить пассажирам необходимость носить средства индивидуальной защиты.

На тематических форумах в даркнете неизвестные выставили на продажу базу с личными данными участников электронного голосования по поправкам к Конституции. В базе данных 1,1 млн строк с номерами и сериями паспортов россиян.

Суд города Нувара-Элии на Шри-Ланке начал рассматривать уголовное дело российского энтомолога-любителя Александра Игнатенко, обвиняемого в браконьерстве. Игнатенко и двум его коллегам грозит 4 млн рублей штрафа или тюремное заключение сроком до 40 лет за сбор редких насекомых.

Баттл-рэперы Deep-Ex-Sense и Movec отказались от участия в турнире Versus Team Up, первом мероприятии лиги за 7 месяцев. Причиной стала смерть Картрайта, против которого их команда и должна была выступить.

В Нижегородской области запретили обшивать сайдингом учреждения культуры. Решение было принято из соображений пожарной безопасности и ради сохранения исторического облика зданий.

По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Самый большой уровень бедности среди детей из многодетных семей — 49,4%.

Продюсерская компания Леонардо Ди Каприо Appian Way Productions подписала контракт с Apple на производство сериалов и фильмов. В ближайшее время партнеры займутся как минимум двумя проектами: картиной «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе с самим Ди Каприо в главной роли и сериалом «Сияющие девушки».

В сети появились новые музыкальные видео: рэперы Earthgang из Атланты выпустили анимированный клип на сингл «Top Down», а Давид GSPD — на свой хит 2017 года «Я тебя никогда не отдам мусорам».

Писатель Стивен Кинг в марте 2021 года выпустит свою новую книгу «Позже» («Later»). Роман будет посвящен мальчику с паранормальными способностями, вовлеченному в криминальную историю, а сюжет сфокусируется на привычных для Кинга темах: взрослении, противостоянии злу и «потере невинности».