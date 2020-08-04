Физики выяснили, как заварить вкусный чай на воде, разогретой в микроволновке

Американские физики выяснили, почему вода, разогретая в микроволновке, а не чайнике, не подходит для заварки чая. Результаты исследования опубликованы в научном журнале AIP Advances.

Выяснилось, что в микроволновке вода разогревается неравномерно из‑за отсутствия конвекции (круговорот воды, который переносит тепло со дна сосуда к его верхней части). Чтобы решить эту проблему, физики покрыли верхний ободок стакана тонкой серебряной прослойкой, которая отражает излучение вниз, создавая конвекцию.

«Этот металлический слой с точно выверенной толщиной и шириной расположен в той части стакана, где сила электрического поля микроволновки будет минимальна. Благодаря этому при включении не будет разрядов тока и искр — и наш стакан будет совершенно безопасен для использования», — объяснил один из авторов исследования Баоцин Цзэн.