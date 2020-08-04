Казанское суворовское училище уволило тренера «ЧГК» после обвинений в домогательствах к подросткам

Казанское суворовское училище уволило тренера детских команд «Что? Где? Когда?» Айрата Мухарлямова, которого обвинили в домогательствах к подросткам. Об этом рассказал «Медузе» педагог-психолог училища Альберт Сарваров.

Мухарлямов устроился педагогом дополнительного образования в училище год назад. При приеме на работу он предоставил документ от СК, что в отношении него проводилась доследственная проверка, но признаков преступления выявлено не было, отметил Сарваров.

«О том, что были статьи [о его домогательствах к несовершеннолетним], мы не знали, потому что он предоставил справку от МВД, что за ним нет никаких грехов. Сейчас мы его пригласили, побеседовали — он написал заявление и ушел», — пояснил педагог-психолог.

По его словам, Мухарлямов заявил, что продолжает работать в других казанских школах — лицее имени Лобачевского при Казанском федеральном университете и школе № 8.

В 2019 году казанское издание «Площадь свободы» выпустило расследование, в котором семь школьниц обвинили Мухарлямова в домогательствах и попытке изнасилования. По их словам, преподаватель спаивал и домогался учениц различных учебных заведений как минимум на протяжении четырех лет.

3 августа 2020 года «Медуза» опубликовала материал о домогательствах игроков и тренеров «Что? Где? Когда?». Одним из его героев стал Мухарлямов. В частности, Камилла Волкова, которая тренировалась у него в команде, рассказала, что в восьмом классе дважды оказывалась с Мухарлямовым «в темной комнате, где он делал ей массаж». По словам девушки, преподаватель шантажировал ее подругу, заявив, что она может не поехать на турнир по «ЧГК», потому что отказывается вступить с ним в романтические отношения.

Сам Мухарлямов обвинения отрицает. «Я не должен доказывать, что я не виновен. Мы живем в правовом обществе. Вы должны доказать, что у меня были какие‑то связи с детьми. Я не понимаю, как это можно доказать», — заявлял он.