Virgin Galactic начала проектировать сверхзвуковой самолет. Вот как он будет выглядеть

Космическая компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона приступила к проектированию сверхзвукового пассажирского самолета. Его дизайн опубликован на сайте компании.

Предполагается, что лайнер сможет развивать скорость до трех чисел Маха (около 3700 километров в час) — это в три раза выше скорости звука и в четыре — крейсерской скорости стандартного пассажирского лайнера.

Разработка Virgin Galactic сможет летать на высоте свыше 18 тыс. километров (обычно пассажирские самолеты не поднимаются выше 12 тыс. километров), а на ее борт поместится от 9 до 12 пассажиров.

Самолет планируют оснастить крылом дельтовидной конструкции без законцовок и с вертикальным хвостовым стабилизатором. В Virgin Galactic заявили, что намерены использовать в конструкции самолета технологии устойчивого развития и приспособить его под «современное экологически чистое авиационное топливо».