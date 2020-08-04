перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Центр «Антон тут рядом» откроет в Петербурге инклюзивное арт-пространство 17:31
Steve Granitz/Getty Images Эллен ДеДженерес продолжит вести свое шоу. Ранее руководство передачи обвинили в расизме
Эллен ДеДженерес продолжит вести свое шоу. Ранее руководство передачи обвинили в расизме 17:24
Virgin Galactic начала проектировать сверхзвуковой самолет. Вот как он будет выглядеть 17:02
Стивен Кинг анонсировал новую книгу. Она о мальчике-детективе с паранормальными способностями 16:51
За несоблюдение масочного режима в транспорте москвичей оштрафовали на 210 млн рублей 16:02
В России снимут драму «Продукты 24». Она расскажет о рабах из Гольяново, освобожденных в 2012 году 15:59
vk.com/alexkonspirator В Шри-Ланке начался суд по делу ростовского зоолога, которому грозит 40 лет тюрьмы за браконьерство
В Шри-Ланке начался суд по делу ростовского зоолога, которому грозит 40 лет тюрьмы за браконьерство 15:56
Следствие не нашло заказчика уголовного дела против Голунова 15:49
В Беларуси признали рекламой впечатления студентов от учебы за границей. Их надо согласовывать с МВД 15:25
В Нижегородской области запретили обшивать учреждения культуры сайдингом 14:34
Играть в онлайн-игры в Китае можно будет только под своим настоящим именем 14:29
Леонардо Ди Каприо подписал с Apple контракт на производство фильмов и сериалов 14:19
Earthgang/YouTube Кукольный стриптиз в клипе «Top Down» от рэперов Earthgang
Кукольный стриптиз в клипе «Top Down» от рэперов Earthgang 14:08
Участники Versus снялись с турнира из‑за смерти Картрайта. Речь о первом за 7 месяцев ивенте Versus 13:46
На территории бывшего сталинского лагеря на Колыме откроют музей 13:34
В приложение «Ситимобил» интегрировали аренду самокатов URent 13:06
Опубликовано новое видео задержания Джорджа Флойда 12:39
GSPD выпустил клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам» 12:29
maxpixel.net В Микронезии попавших на необитаемый остров моряков нашли благодаря надписи «SOS» на песке
В Микронезии попавших на необитаемый остров моряков нашли благодаря надписи «SOS» на песке 11:52
Росстат: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности 11:39
Отключить рекламу

Virgin Galactic начала проектировать сверхзвуковой самолет. Вот как он будет выглядеть

Семён Гудошников
Сегодня в 17:02

Космическая компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона приступила к проектированию сверхзвукового пассажирского самолета. Его дизайн опубликован на сайте компании.

Предполагается, что лайнер сможет развивать скорость до трех чисел Маха (около 3700 километров в час) — это в три раза выше скорости звука и в четыре — крейсерской скорости стандартного пассажирского лайнера.

Разработка Virgin Galactic сможет летать на высоте свыше 18 тыс. километров (обычно пассажирские самолеты не поднимаются выше 12 тыс. километров), а на ее борт поместится от 9 до 12 пассажиров.

Самолет планируют оснастить крылом дельтовидной конструкции без законцовок и с вертикальным хвостовым стабилизатором. В Virgin Galactic заявили, что намерены использовать в конструкции самолета технологии устойчивого развития и приспособить его под «современное экологически чистое авиационное топливо».

© Virgin Galactic
1 из 3
© Virgin Galactic
2 из 3
© Virgin Galactic
3 из 3

Virgin Galactic разрабатывает сверхзвуковой лайнер совместно с NASA и Rolls-Royce. С последней компания подписала соглашение о производстве двигателя для нового самолета. Ранее Rolls-Royce выпускала двигатели для сверхзвуковых «Конкордов», которые эксплуатировали с 1976 по 2003 годы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
комедия
Хэппи-энд
Фильм о том, как один старик захотел поменять свою жизнь в Таиланде
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
боевик
Мой шпион
Комедия о туповатом спецагенте и умной девочке

Другие материалы по темам

Теги
NASA
Люди
Ричард Брэнсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить