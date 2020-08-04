Центр «Антон тут рядом» откроет в Петербурге инклюзивное арт-пространство

Центр «Антон тут рядом», который занимается социальной адаптацией людей с аутизмом, в сентябре откроет в Петербурге инклюзивное арт-пространство для своих подопечных и всех желающих. Представители центра сообщили об этом в своем фейсбуке.

Арт-центр откроется по адресу Невский проспект, 104, до 5 августа открыт прием заявок на участие в его работе. Доступны четыре направления: кино, театр, музыка и изобразительное искусство. Встречи начнутся в сентябре и будут проходить два раза в неделю.

«Мы много лет работаем над тем, чтобы сократить дистанцию между обществом и людьми с аутизмом, — это необходимость, к которой мы приглашаем вас присоединиться. Вне зависимости от наших особенностей всем нам важен опыт творческого взаимодействия и честного общения друг с другом — для этого мы и запускаем арт-лаборатории», — объяснили создатели проекта.

Помещение центру «Антон тут рядом» власти Петербурга передали в прошлом году, тогда же волонтеры взялись за его ремонт.

Центр поддержки людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) «Антон тут рядом» основан в 2013 году режиссером Любовью Аркус. Миссия центра — дать обществу доступ к личностным, коммуникативным и творческим ресурсам людей с РАС. Сейчас центр реализует 15 программ, среди которых творческие мастерские, сопровождаемое проживание и трудоустройство, музыкальный проект — оркестр «Антон тут рядом», ранняя помощь в детских садах. В программах участвуют 263 семьи взрослых, подростков и детей с аутизмом, еще 307 семей находятся в листе ожидания.