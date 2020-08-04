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В Беларуси признали рекламой впечатления студентов от учебы за границей. Их надо согласовывать с МВД

Семён Гудошников
Сегодня в 15:25

В Беларуси впечатления студентов от учебы за рубежом теперь считаются рекламой, требующей согласования. Такое утверждение появилось на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).

Под рекламу могут попасть информация о подготовке документов, сведения об организации въезда и пребывания за рубежом, подготовка к интервью в посольстве, ведение переписки с принимающим иностранным учреждением и данные о системе образования различных стран. Эту информацию теперь придется согласовывать с Министерством образования и МВД.

Пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая в разговоре с Navini.by отметила, что в этом решении «нет никакой политики». По ее словам, подобные вещи делаются для того, чтобы студенты из Беларуси «не попали в неприятную историю».

Эксперт в сфере образования Павел Терешкович считает, что подобная политика вряд ли направлена на предотвращение «неприятных историй». По его мнению, это сделано, чтобы привлечь больше студентов в белорусские вузы, потому что многие молодые люди уезжают из Беларуси «хоть куда‑нибудь».

На данный момент около 24 тыс. граждан Беларуси обучаются за рубежом. По словам Терешковича, Россия, например, пытается привлечь иностранных студентов, предлагая большое количество грантов на обучение. На граждан Беларуси в России распространяются различные льготы — стипендии, комнаты в общежитиях и так далее, отметил он.

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