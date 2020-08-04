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В Шри-Ланке начался суд по делу ростовского зоолога, которому грозит 40 лет тюрьмы за браконьерство

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:56

Суд города Нувара-Элии (Шри-Ланка) начал рассматривать уголовное дело обвиняемого в браконьерстве российского энтомолога-любителя и сотрудника ростовского зоопарка Александра Игнатенко. Об этом пишет «Коммерсант».

Игнатенко и двух его коллег обвинили в отлове, убийстве и присвоении 277 мелких животных. За это им грозит 4 млн рублей штрафа или тюремное заключение сроком до 40 лет.

Защита энтомологов заявила о несоответствии этого обвинения тяжести совершенного Игнатенко и коллегами правонарушения: согласно независимой экспертизе российских специалистов, большинство из видов животных и растений, которые упоминает сторона обвинения, не являются уникальными для Шри-Ланки и широко распространены.

«Российские ученые пришли к выводу, что из всех подозрительных с точки зрения ланкийского следствия находок помимо Osbeckia lanata (редкий местный кустарник, который нашли у энтомологов и который, как уточняется, они легко могли перепутать. — Прим. ред.) заслуживают внимания только высушенная тропическая бабочка под названием «Пятнистый джокер» и пять пойманных живыми рептилий: шриланкийский горбоносый щитомордник, черногубый калот, шишконосая агама, пятнистый полупалый геккон и североцейлонский кривопалый геккон», — говорится в репортаже «Коммерсанта».

Также сообщалось о плохих условиях задержания и дальнейшего содержания энтомологов: Игнатенко, Николаю Килафяну и Артему Рябову не предоставляли адвокатов и переводчиков, обыск провели без понятых и не оформили протокол по этому поводу. Их также держали в камере на 90 человек, где у Игнатенко открылась язва желудка, — из‑за этого он попал в больницу. О нарушении прав обвиняемых заявил также представитель российского консульства в Шри-Ланке.

Российские специалисты отметили, что ланкийские эксперты, проводившие судебную экспертизу, не обладали для этого достаточной квалификацией, поскольку некоторые виды были указаны ими неправильно, а названия написаны на латинском языке с ошибками. Как утверждают опрошенные «Коммерсантом» правозащитники, в судебном процессе над Игнатенко и его коллегами может быть коммерчески заинтересован заповедник Horton Plains, который получит четверть суммы в случае обвинительного приговора, согласно законам Шри-Ланки.

Александра Игнатенко и его коллег обвинили в нарушении местного законодательства и незаконном сборе редких видов местной флоры и фауны в середине мая. Он заявил, что при нем было «несколько жуков», — других животных местные правоохранители нашли во время обыска в отеле. Следствие рассудило, что они убивали жуков, хотя Игнатенко уточнял, что «собирался их перефотографировать в условиях хорошего света», а потом отпустить на волю.

В тюрьме энтомологи провели полтора месяца, после чего их временно выпустили под залог — в стране был разгар пандемии коронавируса.

Это не первый случай, когда приезжие из России попадают в неприятности в Шри-Ланке из‑за нарушения правил пребывания в стране. Подобное уже происходило с группой россиян в 2017 году, но тогда дипломатам удалось вернуть их домой.

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