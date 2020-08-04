Играть в онлайн-игры в Китае можно будет только под своим настоящим именем

Китайские власти планируют изменить правила аутентификации пользователей в сети — теперь геймерам в Китае придется играть в видеоигры онлайн под своими настоящими именами, сообщает South China Morning Post.

Новую систему верификации геймеров запустят уже в сентябре. По официальной информации, она необходима для ограничения времени, которое дети проводят за видеоиграми. Все геймеры младше 18 лет смогут играть не более полутора часов в будни и до трех часов в выходные. Как именно будет работать система, точно неизвестно.

При этом подобные системы уже используют некоторые крупные издатели видеоигр в Китае — например, Tencent. Впрочем, несовершеннолетние всеми способами пытаются обойти эти ограничения: как сообщает South China Morning Post, как минимум один ребенок в разговоре с техподдержкой выдал себя за собственного деда, также в ход идут поддельные документы и специальные игровые залы, которые помогают обойти верификацию.