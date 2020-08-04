На территории бывшего сталинского лагеря на Колыме откроют музей

Специалисты государственного Музея истории ГУЛАГа попросили правительство Магаданской области присвоить статус объекта культурного наследия бывшему сталинскому лагерю «Днепровский». Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на директора музея Романа Романова.

По его словам, инициативу уже поддержал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Романов рассчитывает, что первые экскурсии на территории бывшего лагеря пройдут уже летом 2021 года.

«Мы надеемся, что сможем сохранить лагерь и он станет большой частью музейно-мемориальной инфраструктуры нашей страны, связанной с историей репрессий. Это не просто история нашей страны, это история человечества», — заявил директор музея.

Создание культурно-исторического комплекса на территории бывшего лагеря поддерживает и главный специалист министерства культуры и туризма Магаданской области Максим Шурхно. Он отметил, что проект музея находится в приоритете, поскольку «это наша история». «Наработки уже есть, остается решить вопросы с логистикой», — добавил он.

Лагерь и рудник «Днепровский» — один из немногих сохранившихся лагерей ГУЛАГа. Он был создан в 1941 году для добычи олова и функционировал с перерывами до 1955 года. Основной силой на руднике были осужденные по различным статьям, в том числе политзаключенные и незаконно репрессированные. «Днепровский» находится в 320 километрах от Магадана.