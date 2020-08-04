Участники Versus снялись с турнира из‑за смерти Картрайта. Речь о первом за 7 месяцев ивенте Versus

Баттл-рэперы Deep-Ex-Sense и Movec отказались от участия в турнире Versus Team Up, который должен был стать первым мероприятием лиги с тех пор, как 7 месяцев назад закончился Versus Playoff, а Эльдар Джарахов выступил на баттле против Satyr.

Как написал у себя в телеграм-канале Deep-Ex-Sense, причина отказа не в написании нового текста (команда Мовца и Дипа должна была выступать против Картрайта в паре с украинским рэпером Майти Ди. — Прим. ред.) и заменах, а в том, что случившееся «наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу».

«Когда ты готовишься к баттлу с кем‑то, ты ознакомляешься с его творчеством, мировоззрением и, так или иначе, пропускаешь часть его жизни через себя. Поэтому сейчас я немного потрясен, и это окончательно убивает мотивацию в этом вариться, которой и без того практически не было», — написал Deep-Ex-Sense.

Он также призвал смотреть на смерть Энди Картрайта «не как на инфоповод для пугающих заголовков в новостях, а как на потерю талантливого человека».