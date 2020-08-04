Участники Versus снялись с турнира из‑за смерти Картрайта. Речь о первом за 7 месяцев ивенте Versus

Баттл-рэперы Deep-Ex-Sense и Movec отказались от участия в турнире Versus Team Up, который должен был стать первым мероприятием лиги с тех пор, как 7 месяцев назад закончился Versus Playoff, а Эльдар Джарахов выступил на баттле против Satyr.
Как написал у себя в телеграм-канале Deep-Ex-Sense, причина отказа не в написании нового текста (команда Мовца и Дипа должна была выступать против Картрайта в паре с украинским рэпером Майти Ди. — Прим. ред.) и заменах, а в том, что случившееся «наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу».
«Когда ты готовишься к баттлу с кем‑то, ты ознакомляешься с его творчеством, мировоззрением и, так или иначе, пропускаешь часть его жизни через себя. Поэтому сейчас я немного потрясен, и это окончательно убивает мотивацию в этом вариться, которой и без того практически не было», — написал Deep-Ex-Sense.
Он также призвал смотреть на смерть Энди Картрайта «не как на инфоповод для пугающих заголовков в новостях, а как на потерю талантливого человека».
В соцсетях Versus нет комментариев по поводу отказа баттл-рэперов. Как пишет телеграм-канал «Бадибэг», их заменит команда баттл-эмси Огела.
3 августа стало известно, что жену Картрайта Марину Кохал, которой предъявили обвинение в убийстве Картрайта, будет защищать адвокат историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки.
О смерти рэпера из Украины Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) стало известно 30 июля. Его жена расчленила труп, но не придумала, что делать с останками, и сообщила о них адвокатам. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиками, а она пыталась скрыть это. Однако в крови музыканта не нашли запрещенных веществ.