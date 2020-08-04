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В приложение «Ситимобил» интегрировали аренду самокатов URent

Семён Гудошников
Сегодня в 13:06

Приложение для заказа такси «Ситимобил» и сервис аренды самокатов URent объявили о сотрудничестве и взаимной интеграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.

С 4 августа в приложении «Ситимобила» будет также доступна функция аренды самокатов. Их можно будет найти на карте города и забронировать ближайший. Функция кикшеринга станет доступна в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Краснодаре (в этих городах присутствуют оба сервиса). Цена аренды останется такой же, как и в приложении URent до интеграции.

«Мы видим растущий тренд на сотрудничество сервисов заказа такси и кикшеринга в других странах и верим, что мультимодальный подход — это будущее городской мобильности», — прокомментировал основатель и гендиректор Urent Андрей Колесник. Также он рассчитывает, что эта интеграция поможет увеличить спрос на аренду самокатов.

Сервис проката электросамокатов URent запущен в 2018 году. Сейчас он работает в более чем 20 городах России, в том числе в Москве, где появился в июне. До конца года компания намерена установить 12 тыс. самокатов по всей стране и стать крупнейшим российским игроком в этом сегменте. О выкупе части сервиса URent компанией Mail.ru и Сбербанком стало известно в конце июля.

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