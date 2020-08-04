Кукольный стриптиз в клипе «Top Down» от рэперов Earthgang

Рэперы Earthgang из Атланты выпустили анимированный клип на сингл «Top Down» со своего последнего альбома «Mirrorland», который вышел в прошлом сентябре. Премьера видео прошла на телеканале Adult Swim.

В клипе кукольные участники Earthgang катаются по городу на автомобиле, проводят время во дворе своего дома и в стриптиз-клубе среди таких же кукольных стриптизерш и даже исследуют подводный мир. Над роликом работали Чэд Тэннис и Мак Грант, которые ранее снимали для группы видео к треку «Up».