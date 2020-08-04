В Микронезии попавших на необитаемый остров моряков нашли из‑за надписи «SOS» на песке

Австралийским военным удалось найти трех моряков на необитаемом острове в Микронезии благодаря надписи «SOS», которую они выложили на песке. Об этом говорится на сайте министерства обороны страны.

Надпись на острове Пикелот с воздуха заметили австралийские и американские самолеты во время поисково-спасательной операции. Моряки попали на остров после того, как сбились с курса, а в их судне закончилось топливо. Они вышли в море 30 июля и намеревались пройти 43 км между двумя атоллами.

После того, как надпись была обнаружена авиацией, к острову направился австралийский десантный корабль «Канберра», возвращавшийся в этот момент с учений на Гавайях. По информации Associated Press, они были в 190 километрах от места, где началось их путешествие.

Уточняется, что моряки находятся в хорошем состоянии. Им привезли на вертолете воду и еду. В ближайшее время к острову должен причалить микронезийский патрульный корабль, который заберет моряков.

«Я горжусь реакцией и профессионализмом экипажа корабля. Так мы выполняем наше обязательство содействовать безопасности на море, где бы мы ни были», — заявил капитан «Канберры» Терри Моррисон.