В детской книжке про обновленную Конституцию не упомянули «обнуление» сроков Путина

В книге «Конституция Российской Федерации для детей с поправками 2020 года» от издательства АСТ, которая вышла в июне 2020 года, нет ни слова про поправку, которая позволит Владимиру Путину еще дважды быть избранным на пост президента. На это обратили внимание «Открытые медиа».
Про другие поправки в основной закон страны — о защите детей, исторической памяти, культурной идентичности, минимальном размере оплаты труда и поддержке волонтеров — в ней говорится. В главе «Кто может стать президентом» есть даже информация о поправке, которая запрещает одному и тому же человеку избираться на президентский пост более двух сроков, но об «обнулении сроков» не сказано.
В издательстве АСТ заявили, что создательница книги, Марина Бабенко, не ставила целью обратить внимание на отдельные статьи, а хотела рассказать о Конституции в целом. «В этом возрасте важно объяснить саму суть данного законодательного документа и познакомить детей с понятием Конституции, основными главами и поправками, которые относятся к детям, семьям и социальной политике», — приводит издательство слова Бабенко.
Поправки к Конституции России вступили в силу 4 июля. Некоторые из них многим россиянам показались спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, упоминание Бога, положение о русском народе как государствообразующем. Проголосовать можно было только пакетом, то есть «за» или «против» сразу всех предложенных поправок. Глава ЦИК Элла Памфилова сравнила такой процесс одобрения с комплексным обедом.