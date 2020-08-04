В детской книжке про обновленную Конституцию не упомянули «обнуление» сроков Путина

В книге «Конституция Российской Федерации для детей с поправками 2020 года» от издательства АСТ, которая вышла в июне 2020 года, нет ни слова про поправку, которая позволит Владимиру Путину еще дважды быть избранным на пост президента. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Про другие поправки в основной закон страны — о защите детей, исторической памяти, культурной идентичности, минимальном размере оплаты труда и поддержке волонтеров — в ней говорится. В главе «Кто может стать президентом» есть даже информация о поправке, которая запрещает одному и тому же человеку избираться на президентский пост более двух сроков, но об «обнулении сроков» не сказано.