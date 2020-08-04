В Китае назвали «кражей» сделку TikTok и Microsoft

В Китае недовольны сделкой между американской корпорацией Microsoft и китайской компанией ByteDance о покупке соцсети TikTok, ее назвали «кражей». Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в англоязычной китайской газете China Daily, принадлежащей Коммунистической партии Китая.

В материале издания говорится, что Китай примет меры в ответ на попытки вынудить ByteDance продать TikTok. В статье отмечается, что «запугивание» Америкой китайских хайтек-компаний — это следствие политики Вашингтона «Америка превыше всего», а у КНР не остается иных выходов, кроме как подчиниться такому подходу или развязать «смертельную битву в области технологий».

Если администрация США все-таки осуществит свой «запланированный разгром и захват», то у Китая есть много способов ответить на это, говорится в редакционной статье. В ней также уточняется, что «запугивание» китайских технологических компаний происходит из‑за «данных, которые стали новым источником богатства», а администрация США делает это, «чтобы получить то, что она хочет».

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft или любая другая компания из США должна приобрести у китайской ByteDance социальную сеть TikTok до 15 сентября. В противном случае работа TiKTok будет запрещена на территории страны.

Представители Microsoft продолжают вести переговоры с ByteDance, в том числе о контроле над соцсетью на территории США, Новой Зеландии, Австралии и Канады. В компании отмечают, что сделка Microsoft и ByteDance экономически выгодна США.

Ранее в сети появилась информация, что TikTok собирает слишком много личной информации своих пользователей. Из-за этого его, например, не раз блокировали индийские власти, у которых с Китаем в последнее время, как и у США, сложились напряженные отношения.