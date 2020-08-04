Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало обратился за помощью к мировым лидерам

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, покинувший страну, обратился к лидерам иностранных государств с просьбой поддержать свободные выборы в Беларуси. Открытое письмо он разместил на своем сайте.

«От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за выборами и подсчета голосов, а также обеспечения прозрачности этого процесса для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран», — говорится в письме (цитата по ТАСС).

Письмо получили главы 32 государств. В нем Цепкало уточняет, что главная цель — это победа на выборах Светланы Тихановской, которая считается главным соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Политик отметил, что если она выиграет, в течение 3-6 месяцев начиная с 9 августа будут проведены еще одни выборы, до которых будут допущены уже все кандидаты, в том числе те, которые сегодня находятся в заключении.

14 июля стало известно, что ЦИК Беларуси отказал кандидатам в президенты Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Бабарико, ранее занимавший должность председателя правления Белгазпромбанка, считался одним из главных соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах.

Цепкало покинул Беларусь, опасаясь быть задержанным. Он заявил, что может вернуться в страну до выборов. Его жена осталась в Беларуси и помогает в избирательной кампании кандидату в президенты Светлане Тихановской.

9 августа в Беларуси будут избирать президента. C мая там не утихают массовые протесты за честные выборы. Граждане убеждены, что оппозиционных кандидатов намеренно не допускают, а спешно возбужденные уголовные дела против них сфабрикованы. Разобраться, что происходит, поможет материал «Афиши Daily».