В Калифорнии горят леса на площади в более чем 8 тысяч гектаров

В Калифорнии горят леса на территории в более чем 8 тысяч гектаров, сообщает Gizmodo.

Пожар в округе Риверсайд, примерно в 120 километрах к востоку от Лос-Анджелеса, начался в пятницу, 31 июля, и продолжается до сих пор. NBC News сообщила, что в воскресенье пожар удалось локализировать на 12%. Однако в последнем сообщении Национальная лесная служба Сан-Бернадино утверждает, что пожар не был локализован. По информации СМИ, от 7 до 8 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.