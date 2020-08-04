В Калифорнии горят леса на площади в более чем 8 тысяч гектаров

В Калифорнии горят леса на территории в более чем 8 тысяч гектаров, сообщает Gizmodo.
Пожар в округе Риверсайд, примерно в 120 километрах к востоку от Лос-Анджелеса, начался в пятницу, 31 июля, и продолжается до сих пор. NBC News сообщила, что в воскресенье пожар удалось локализировать на 12%. Однако в последнем сообщении Национальная лесная служба Сан-Бернадино утверждает, что пожар не был локализован. По информации СМИ, от 7 до 8 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.
Как отмечает лесная служба, пожар охватил труднодоступные склоны холмов, до которых не могут добраться пожарные машины. Огонь пытаются тушить с помощью вертолетов и воздушных танкеров, а также наземной техники и ручных бригад. В тушении пожара задействованы более 1200 человек. Причина пожара остается неизвестной.