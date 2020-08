The Streets и Idles выпустили клип на песню «None of Us Are Getting Out of This Life Alive»

Британский рэп-проект The Streets выпустил совместно с рок-группой Idles клип на песню «None of Us Are Getting Out of This Life Alive».

«None of Us Are Getting Out of This Life Alive» — заглавная песня с новой пластинки The Streets, вышедшей 10 июля на лейбле Island Records. Помимо нее, в микстейп вошли синглы «Falling Down», «I Wish You Loved You as Much as You Love Him» с участием Donae’O и Greentea Peng и «Сall My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better», записанная вместе с Tame Impala.

В середине июня Idles выпустила клип на трек «Grounds» с нового альбома «Ultra Mono», который выйдет 25 сентября. «Ultra Mono» станет третьей пластинкой группы.