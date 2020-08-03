Покрас Лампас расшифровал послание из его работы «Супрематический крест»

Художник-каллиграф Покрас Лампас рассказал, что в его работе «Супрематический крест» в Екатеринбурге зашифровано послание: «Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство».

Художник отметил, что фотографии отреставрированного «Супрематического креста» около года появлялись в СМИ и соцсетях, но зрителям и критикам было лень декодировать послание.