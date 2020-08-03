Покрас Лампас расшифровал послание из его работы «Супрематический крест»

Художник-каллиграф Покрас Лампас рассказал, что в его работе «Супрематический крест» в Екатеринбурге зашифровано послание: «Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство».
Художник отметил, что фотографии отреставрированного «Супрематического креста» около года появлялись в СМИ и соцсетях, но зрителям и критикам было лень декодировать послание.
Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» в Екатеринбурге в июле прошлого года. Представители православной общественности города потребовали убрать работу с площади, так как верующим «смутительно» топтать крест ногами.
Примерно в то же время коммунальщики частично закатали работу в асфальт, из‑за чего городские власти решили уволить главу района. После этого Покрас Лампас восстановил «Супрематический крест», но уже без креста.