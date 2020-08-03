По пути из Папуа — Новой Гвинеи в Австралию упал самолет. На его борту предположительно находились 500 кг кокаина. Об этом сообщили Fox News.

Самолет совершал нелегальный вылет и упал при взлете. Когда воздушное судно обнаружила полиция, внутри не оказалось ни груза, ни людей. Позже полицейские нашли неподалеку 28 сумок с наркотиками: по версии следствия, они находились на борту.

Управлял самолетом гражданин Австралии. Пятеро организаторов незаконного перелета задержаны. Если их вина будет доказана, им грозит пожизненное заключение за провоз запрещенного груза стоимостью в 80 млн долларов.