Объявлена дата выхода документального фильма про Оззи Осборна

Премьера документального фильма «Биография: Девять жизней», посвященная Оззи Осборну , состоится 7 сентября. Об этом сообщает NME.

Фильм появится на кабельном канале A&E. Дата выхода картины за пределами США пока неизвестна.

86-минутная лента расскажет о жизни Оззи с самого детства и до последнего времени. Сам Оззи, его жена Шерон и сын Джек выступили в роли исполнительных продюсеров документалки, а Грег Джонстон — режиссера. В съемках также были задействованы Рик Рубин, Post Malone, Мэрилин Мэнсон и другие звезды.

Фильм планировали впервые показать на фестивале South by Soithwest (SXSW) в марте, но он был отменен из‑за коронавируса.