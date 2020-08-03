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Объявлена дата выхода документального фильма про Оззи Осборна

Семён Гудошников
Сегодня в 21:41

Премьера документального фильма «Биография: Девять жизней», посвященная Оззи Осборну, состоится 7 сентября. Об этом сообщает NME.

Фильм появится на кабельном канале A&E. Дата выхода картины за пределами США пока неизвестна.

86-минутная лента расскажет о жизни Оззи с самого детства и до последнего времени. Сам Оззи, его жена Шерон и сын Джек выступили в роли исполнительных продюсеров документалки, а Грег Джонстон — режиссера. В съемках также были задействованы Рик Рубин, Post Malone, Мэрилин Мэнсон и другие звезды.

Фильм планировали впервые показать на фестивале South by Soithwest (SXSW) в марте, но он был отменен из‑за коронавируса.

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